Реабилитация в Санкт-Петербурге: опыт Городской больницы №40

Городская больница №40 занимает ведущее место по числу коек восстановительного лечения и медицинской реабилитации в России.

Реабилитация 40 больницы в Сестрорецке

Научно-технический прогресс, повышенные требования к организму человека, ценность и высокая стоимость подготовки высококвалифицированных кадров обусловили для общества приоритетное значение системы мероприятий, объединенных понятием "реабилитация". Сегодня восстановительная медицина – это инвестиция в "человеческий капитал", которая способствует здоровью, экономическому, социальному развитию и процветанию нации.

Городская больница №40 занимает ведущее место по числу коек восстановительного лечения и медицинской реабилитации в России. Стационар славится своим техническим оснащением и отличным состоянием материально-технической базы. В больнице используются самые передовые технологии, существующие на сегодняшний день в восстановительной медицине.

Механотерапия

Особую роль играет механотерапия – метод лечебной физкультуры, основанный на выполнении дозированных движений при помощи специальных приспособлений.

Механотерапия сегодня играет, не побоюсь этого слова, одну из ведущих ролей в реабилитации. И сейчас появился новый инновационный метод – роботизированная механотерапия. Это механотерапия, которая снабжена и имеет устройства роботизированные, способствующие восстановлению утраченных функций. Светлана Новикова, врач-физиотерапевт высшей категории, заведующая ОФМЛ № 1 СПб ГБУЗ "Городская больница №40"

Роботизированная механотерапия

Механотерапия применяется при различных двигательных расстройствах, когда необходимо увеличить амплитуду движений в суставах и силу определенных мышечных групп. Среди множества известных средств механотерапии наибольшими возможностями обладает робототехника.

Человек никогда не сможет длительно циклично с одинаковой силой, амплитудой, объемом выполнять движения. Все равно эта программа будет каким-то образом нарушена. Любая тренировка – это повторение по программе четкое выполнение заданной программы пациентом. И на разных этапах будут разные задачи: пациент лежит, пациент начал вставать, пациент сидит, пациент ходит. Это все можно с роботом тоже учесть. Светлана Новикова, врач-физиотерапевт высшей категории, заведующая ОФМЛ № 1 СПб ГБУЗ "Городская больница №40"

Сегодня на базе реабилитационного центра Городской больницы №40 используются как универсальные роботы с многозвенными манипуляторами, так и специализированные роботы, выполняющие ограниченное количество приёмов на определенных участках тела.

Мы их квалифицируем по разным принципам. Один из ведущих принципов основных, на которые мы опираемся, по механизму действия. Это преемственность от одного к другому, переход с одного аппарата на другой. Классификация будет зависеть от пациента. Например, первое это роботы, которые выполняют пассивные упражнения за пациентом, когда не может ничего делать и ведущая роль – это роботы. Например, вертикализация больных – "Erigo" комплекс. Там же идет его адаптация к ортостатическим нагрузкам. Адаптация работы сердечно-сосудистой системы. Это на ранних этапах. Это совершенно отсутствие движения в конечностях. Светлана Новикова, врач-физиотерапевт высшей категории, заведующая ОФМЛ № 1 СПб ГБУЗ "Городская больница №40"

Решающими критериями эффективности роботов для восстановительной медицины являются показатели психофизиологического состояния пациента. Робот способен контролировать показатели контактного механического взаимодействия и адаптировать свое поведение с учётом индивидуальных возможностей пациента.

Роботы они более точны, они более могут способствовать проведению занятий, они помощники в занятиях лечебной физкультурой и могут дать сразу оценку проведенного занятия. Мы можем демонстрировать больным и уточнять, где они были не совсем точны. Светлана Новикова, врач-физиотерапевт высшей категории, заведующая ОФМЛ № 1 СПб ГБУЗ "Городская больница №40"

Благодаря тому, что есть диагностика в данном аппарате, она позволяет откорректировать сустав или проработать мышцу так, чтобы это было правильно, чтобы это было направлено именно на то, что нам нужно. Потому что, когда человек с ослабленными мышцами, он неправильно стопу держит, неправильно ногу поднимает. Данный аппарат позволяет именно проработать так, чтобы это было правильно, грамотно, чтобы это было четко и подконтрольно. То есть когда это постоянные тренировки и именно в правильном режиме, то и организм начинает работать в правильном режиме. Светлана Юрьева, инструктор-методист по лечебной физкультуре СПб ГБУЗ "Городская больница №40"

Роботизированные экзоскелеты

Роботизированные системы обеспечивают поддержку и упражнения, необходимые для увеличения мобильности. Речь идет о послеоперационной или посттравматической помощи, когда прямое физическое взаимодействие с робототехнической системой ускоряет процесс восстановления. Роботизированные экзоскелеты или ортезы обеспечивают тренировку, поддержку или замену утраченных активностей или нарушенной функциональности человеческого тела и его структуры.

Наши помогатели: Артромоты и Кинетеки, которые локально разрабатывают функцию определенного сустава и используются только для этой цели. Сейчас появился большой комплекс – это разработка всех суставов в одном аппарате. И добавляются оси, не только сгибание-разгибание, сведение-разведение, супинация-пронация, и также он может использоваться в пассивном, пассивно-активном и активном режимах. Светлана Новикова, врач-физиотерапевт высшей категории, заведующая ОФМЛ № 1 СПб ГБУЗ "Городская больница №40"

Это биомеханический диагностический тренажерный комплекс с биологически обратной связью. Задачами его является тренировка пациентов на ранней стадии, так и для улучшения каких-либо функций той или иной системы. Опорно-двигательной, нейромышечной. Он позволяет не только работать с пациентом, который совсем не может двигать своими конечностями, но и, если, например, изоляция какого-либо сустава или мышцы и нужна именно проработка конкретно на той мышцы, на которой базируется задача. Светлана Юрьева, инструктор-методист по лечебной физкультуре СПб ГБУЗ "Городская больница №40"

Робот обеспечивает быструю и точную диагностику, лечение и документирование нарушений, являющихся причиной функциональных расстройств мышц и суставов. Система позволяет проводить мобилизацию суставов в направлении сгибание-разгибание, отведение-приведение и ротация. Это необходимо для полноценного восстановления утраченных функций.

Уникальность данного комплекса состоит в том, что можно тренироваться как в невесомости. То есть прилагаемая сила тяжести пациента меньше, чем требуется. И поэтому благодаря аппарату можно тренироваться как в невесомости, и есть баллистический режим, который позволяет тренироваться пациенту, который совершено неподготовлен, который не может сам совершать движения по всей амплитуде и с естественной скоростью. У человека силы нет, но аппарат позволяет разработать. И это происходит не только связи с тем, что аппарат за него действует, но и постепенная вот эта тренировка позволяет включать ту или иную мышцу. Поэтому постоянные тренировки аппарат диагностирует, позволяет учесть ошибки, в связи с этим происходят хорошие интенсивные, продуктивные тренировки. Светлана Юрьева, инструктор-методист по лечебной физкультуре СПб ГБУЗ "Городская больница №40"

Реабилитация после травм

Роботы-тренажеры просто необходимы тем, кто оказался в инвалидном кресле в результате травмы или ДТП. Робот швейцарской фирмы Lokomat – одна из самых известных систем роботизированной реабилитации. Благодаря механизму обратной биологической связи этот тренажер в прямом смысле учит заново ходить.

Механизм обратной связи заставляет двигаться ноги, по нервным волокнам идет сигнал в головной мозг, скажу так по-простому, головной мозг понимает, а ноги-то двигаются, то есть паттерн ходьбы он у нас записан в двигательном центре. И он потихоньку по пути обратной связи восстанавливается. Наталия Бережкова, инструктор-методист по лечебной физкультуре СПб ГБУЗ "Городская больница №40"

Lokomat состоит из четырёх приводов для навязывания движений ходьбы и системы разгрузки веса пациента и беговой дорожки. Пациенты, находящиеся в инвалидном кресле, могут быть без особого труда переведены на полотно беговой дорожки и закреплены с помощью специальных фиксаторов. Управляемые компьютером приводы синхронизированы со скоростью беговой дорожки. Они задают ногам пациента траекторию движения, которая формирует ходьбу, близкую к естественной. Усиленная мотивация пациента осуществляется за счет управления нагрузкой с помощью биологической обратной связи при выводе текущего состояния на монитор. Движения конечностей в суставах широко используются в спортивной, восстановительной медицине, в лечении и обучении пациентов с последствиями инсульта или ДЦП.

Петя привык, ему даже нравится. Он чувствует себя супергероем, включается в какую-то игру. Сегодня он полицейский. Ловит хулиганов, бдит за порядком. Да, Петя? Да. Петя большой молодец. Валентина Поворова, мама пациента СПб ГБУЗ "Городская больница №40"

Это один из таких благодарных пациентов, потому что он очень старается, хотя возраст у него достаточно маленький. Но он очень старается, ходит самостоятельно. Теперь мы работаем уже над красотой походки. Татьяна Игнатова, врач-невролог СПб ГБУЗ "Городская больница №40"

Реабилитация детей инвалидов

На базе СПб ГБУЗ "Городская больница №40" работает отделение для реабилитации детей с патологиями ЦНС и ПНС, нарушением работы опорно-двигательного аппарата.

Социальная жизнь другая у ребенка становится, у родителей. Я говорю, у меня мурашки по коже, потому что родители они же постоянно ухаживают за этим ребенком и когда ребенок-колясочник – это много ограничений в нашей среде…И когда ребенок передвигается, пусть он ходит с многоопорными тростями, но он ходит сам и на длительное расстояние – это совершено другой уровень жизни. Татьяна Игнатова, врач-невролог СПб ГБУЗ "Городская больница №40"

Реабилитация парализованных

Роботы управления походкой – это системы широкого спектра обучения для руководства ног пациента на беговой дорожке или велосипеде. Спинной мозг может указать мышцам "правильный" способ идти. Когда парализованный человек испытывает опорно-двигательное обучение для укрепления походки, головной и спинной мозг, открывают новые пути, чтобы идти. Тренировки опорно-двигательного аппарата парализованного человека для обучения походке удивительно эффективны.

Спинальные травмы – это в основном тетрапарез, парапарез, бывают и у инсультных таких случаев, но реже. А инсульт – это гемипарез, то есть одна сторона не работает, соответственно если спинальник может стоять на ногах, у него центр тяжести не смещен, то у инсультника он смещен в одну здоровую сторону. Поэтому здесь на локомате инсультным пациентам посложнее. Потому что они здоровую ногу чувствуют, она сопротивляется. Больная нога или не чувствует, или тоже сопротивляется, но у них такой диссонанс небольшой. Если спинальники обе ноги в процессе двигают, инсультникам сложнее паттерн ходьбы восстановить. Если их удается убедить, что акцент мы делаем на больную ногу, слушаем больную ногу – тогда это очень хорошо, идет быстрое восстановление. Бывает так, что трудновато. В любом случае он отрабатывает свою функцию восстановления. Наталия Бережкова, инструктор-методист по лечебной физкультуре СПб ГБУЗ "Городская больница №40"

Реабилитация больных после инсульта

Робототехника активно используется для постинсультной реабилитации и при лечении других нейромоторных патологий, таких, как болезнь Паркинсона, множественный склероз.

При инсульте гибнут клетки головного мозга, восстанавливается все только за счет того, что соседние здоровые клетки берут на себя, формируют новые нервные связи. Здоровые соседние клетки берут на себя функцию тех, что погибли. И это формируется только за счет движения. Осуществляется движение в этих конечностях, стимулируется образование новых нервных связей, таким образом все и происходит. Екатерина Овчинникова, врач-невролог СПб ГБУЗ "Городская больница №40"

Роботизированный экзоскелет ArmeoPower обладает шестью активизирующимися степенями свободы и позволяет проводить тренинг в виртуальной 3D среде. ArmeoPower разработан для людей, перенесших инсульт, травмы головного мозга или другие неврологические заболевания. Аппарат обеспечивает высокотехнологичную разгрузку веса руки при помощи эффекта нулевой гравитации, создаваемого приводами экзоскелета.Во время занятия пациент может сидеть в своей коляске, не пересаживаясь в специализированное кресло, а рабочее пространство регулируется под правую и левую конечность.

ArmeoPower полностью роботизированный. Он дает нам возможность наработать циклы движений работы руки, те движения, которые пациент не может выполнить самостоятельно. То есть мы даем ему цикл движений в нужной нам амплитуде, в нужном нам направлении и аппарат начинает вместе с пациентом отрабатывать. Аппарат является биологически обратной связью. Соответственно движения мы нарабатываем, происходит с точки нейрофизиологии, мышцы запоминают, мозг начинает включаться в действие, плюс аппарат имеет возможность поиграть, определенные действия, например, открыть-закрыть кисть. Пациент смотрит на картинку, определенные действия аппарат за него выполняет. В дальнейшем он видит картинку, мозг начинает работать и вместе с аппаратом включаться в действие. Ирина Тищенко, инструктор-методист по лечебной физической культуре СПб ГБУЗ "Городская больница №40"

Восстановление мелкой моторики рук

Для восстановления мелкой моторики рук в СПб ГБУЗ "Городская больница №40" используется реабилитационный комплекс Amadeo. Этот аппарат позволяет восстановить подвижность всех пальцев кисти, в том числе большого пальца, и используется на всех этапах реабилитации.

Очень сложная система, очень долгая работа происходит для того, чтобы завести руку. Легче человека научить ходить чем работать рукой. Здесь такой же принцип работы: по типу кинезиотерапии. Аппарат точно также помогает отрабатывать движения кисти, кисть – это самая сложная система, которую сложно завести. И у пациента, у которого не работает кисть, помогает вернуть движения пальцев руки. Ирина Тищенко, инструктор-методист по лечебной физической культуре СПб ГБУЗ "Городская больница №40"

Согласно прогнозам Всемирной Организации Здравоохранения, к 2030 году люди старше 65 лет составят четверть населения планеты. А профессиональная медицинская реабилитация пациентов со сложными функциональными нарушениями после болезней и травм – залог долгой и качественной жизни.

Фото и видео: Piter.TV