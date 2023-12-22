Вице-губернатору Петербурга Олегу Эргашеву присвоили звание почетного профессора

Олег Эргашев поучаствовал в работе Ученого совета Самаркандского государственного медицинского университета в преддверии Международного симпозиума "Петербург-Самарканд: современные подходы в практической хирургии".

Вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев поучаствовал в работе Ученого совета Самаркандского государственного медицинского университета (СамГосМУ) в преддверии Международного симпозиума "Петербург-Самарканд: современные подходы в практической хирургии". Мероприятие было посвящено обсуждению развития двустороннего сотрудничества между городом на Неве и Самаркандом в сфере здравоохранения, в частности – области хирургии, рассказали в пресс-службе Смольного 24 апреля.

Для Санкт-Петербурга сотрудничество в области здравоохранения с Республикой Узбекистан и, прежде всего, с Самаркандом и Ташкентом, имеет приоритетное значение, и мы готовы наращивать темпы взаимодействия. Важнейшим аспектом нашего взаимодействия является сотрудничество в области среднего и высшего образования. <…> Так, за 2023 год, в высших учебных заведениях Санкт-Петербурга обучалось почти 6 тыс. студентов из Узбекистана, что показывает высокий спрос на обучение в нашем городе. Олег Эргашев, вице-губернатор Петербурга

Ректор СамГосМУ Жасур Ризаев вручил Олегу Эргашеву и вице-президенту Общества эндоскопических хирургов России, главному врачу СПб ГБУЗ "Городская больница Святого Великомученика Георгия" Валерию Стрижелецкому дипломы и мантии почетных профессоров университета.

Ранее на Piter.TV: в мае 2024 года в Петербурге состоится Неделя Вьетнама.

Фото: пресс-служба Смольного