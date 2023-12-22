Рейс из Петербурга в Самарканд вынужден приземлиться в Навои

В пункте назначения идет сильный снег.

Самолет из Петербурга в Самарканд приземлится в международном аэропорту города Навои. Причина изменения пункта назначения — погодные условия. В Самарканде утром начался сильный снегопад. Об этом сообщил "Интерфакс".

Аэропорт Самарканда временно закрыли. Сотрудники транспортного предприятия очищают от снега взлетно-посадочные полосы.

В Навои перенаправили самолеты из Москвы. Перевозками займутся авиакомпании "Аэрофлот", "Россия" и Uzbekistan airways, а также борт "России" из Петербурга.

Ранее мы писали, что самолёт Петербург-Сочи вернулся в Пулково спустя полтора часа полёта.

Фото: Piter.tv

