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Рейс из Петербурга в Самарканд вынужден приземлиться в Навои
Сегодня, 9:26
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Рейс из Петербурга в Самарканд вынужден приземлиться в Навои

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В пункте назначения идет сильный снег.

Самолет из Петербурга в Самарканд приземлится в международном аэропорту города Навои. Причина изменения пункта назначения — погодные условия. В Самарканде утром начался сильный снегопад. Об этом сообщил "Интерфакс".

Аэропорт Самарканда временно закрыли. Сотрудники транспортного предприятия очищают от снега взлетно-посадочные полосы.

В Навои перенаправили самолеты из Москвы. Перевозками займутся авиакомпании  "Аэрофлот", "Россия" и Uzbekistan airways, а также борт "России" из Петербурга.

Ранее мы писали, что самолёт Петербург-Сочи вернулся в Пулково спустя полтора часа полёта.

Фото: Piter.tv
 

Теги: навои, полет, рейс, самарканд, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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