Рейс из Петербурга в Самарканд вынужден приземлиться в Навои

Самолет из Петербурга в Самарканд приземлится в международном аэропорту города Навои. Причина изменения пункта назначения — погодные условия. В Самарканде утром начался сильный снегопад. Об этом сообщил "Интерфакс".
Аэропорт Самарканда временно закрыли. Сотрудники транспортного предприятия очищают от снега взлетно-посадочные полосы.
В Навои перенаправили самолеты из Москвы. Перевозками займутся авиакомпании "Аэрофлот", "Россия" и Uzbekistan airways, а также борт "России" из Петербурга.
Ранее мы писали, что самолёт Петербург-Сочи вернулся в Пулково спустя полтора часа полёта.
Фото: Piter.tv
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