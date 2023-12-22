Самолёт Петербург-Сочи вернулся в Колпино спустя полтора часа полёта

Во время полета воздушное судно провело некоторое время над Ленинградской областью, чтобы сжечь избыточное топливо, после чего в 13:00 самолёт сел в Пулково.

В четверг, 29 февраля, произошёл инцидент с авиарейсом SU6569 компании "Россия", который должен был лететь из Петербурга в Сочи. Согласно информации на онлайн-табло аэропорта Пулково, самолет вылетел в 10:34, однако вскоре после взлета был вынужден вернуться обратно в аэропорт.

По информации издания "Фонтанка", пассажирам было объявлено о возвращении самолета в аэропорт всего через 40 минут после вылета. Во время полета воздушное судно провело некоторое время над Ленинградской областью, чтобы сжечь избыточное топливо, после чего в 13:00 самолёт сел в Пулково.

На данный момент предпринимаются меры для переброски пассажиров на другой самолет, однако причина, приведшая к экстренному возвращению в аэропорт, пока остается неизвестной.

Ранее мы сообщили о том, что на автобусном маршруте № 82Э сделают новые остановки.

Фото: Flightradar24.com