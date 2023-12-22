На автобусном маршруте № 82Э сделают новые остановки

По дороге в город автобусы будут останавливаться на Дачном проспекте у бульвара Новаторов.

В Петербурге на экспресс-маршруте № 82Э появятся новые остановки. Автобус курсирует от станции метро "Проспект Ветеранов" до аэропорта Пулково. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту.

По дороге в город автобусы будут останавливаться на Дачном проспекте у бульвара Новаторов – "Бульвар Новаторов" и у станции метро "Проспект Ветеранов".

С 1 марта на автобусном маршруте № 476 водитель теперь будет делать остановки около павильона ожидания транспорта "Невский лесопарк" и "Ермак, 1" по требованию пассажиров. Для выхода на становке "по требованию" пассажиру необходимо заранее предупредить водителя, нажав на кнопку на поручне около двери.

Ранее мы писали, что безбилетник напал на контролеров в петербургском автобусе.

Фото: Telegram / Начальник транспортного цеха