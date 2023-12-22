Пассажир не захотел тратить деньги на проезд и устроил скандал в автобусе.

В Петербурге безбилетник напал на контролеров в петербургском автобусе. Об этом сообщили в tg-канале "ДТП И ЧП СПб".

Инцидент произошел на маршруте №185, когда контролеры проверяли билеты у пассажиров. Один из мужчин решил проехать "зайцем", но его попросили оплатить проезд. Пассажир не захотел тратить деньги и устроил скандал в автобусе. Агрессивный горожанин начал драку с контролерами.

Пассажиры вытолкнули мужчину из салона. Петербуржец попытался попасть в автобус, но один из пассажиров его не впустил в транспорт, схватив дебошира за одежду.

Подробности уточняются. Информация проверяется.

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Фото: Piter.tv