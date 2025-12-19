Пострадавшая обратилась за медицинской помощью.

В метро Москвы задержан безбилетник, плеснувший горячим кофе в лицо пассажирке. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Инцидент произошел на станции метро "Южная". По данным ведомства, 38-летний мужчина попытался бесплатно пройти в вестибюль метро, следуя за пассажиркой. В ответ на замечание женщины злоумышленник выплеснул из стакана кофе ей в лицо. Пострадавшая обратилась за медицинской помощью.

Находившиеся рядом стражи правопорядка задержали мужчину на месте происшествия. По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Видео: ГУ МВД России по Москве