Ремонт ступеней на станции "Сенная площадь" продолжается

Ремонтные работы проводятся в две смены.

В Петербурге продолжаются работы по восстановлению ступеней на станции "Сенная площадь". Специалисты уже выполнены демонтаж, уложили гидроизоляцию и заложили бетон. Об этом сообщила пресс-служба ГУП "Петербургский метрополитен".

Ремонтные работы проводятся в две смены. В настоящее время проводятся предварительные работы для установки первого ряда ступеней. Все работы планируются завершить в середине месяца, чтобы открыть вестибюль для пассажиров. По словам начальника службы тоннельных сооружений Александра Гуречкина, метрополитен самостоятельно проводит комплексные работы внутри вестибюля. Рабочие заменяют напольное покрытие и устанавливают новую линейку турникетов.

Напомним, что в конце прошлого года на станции произошла посадка ступеней из-за низкого качества строительно-монтажных работ и неблагоприятного воздействия осадков и реагентов.

Ранее мы сообщили о том, что Обуховский завод поставит метростроевцам оборудование до конца 2024 года.

Фото: прокуратура Санкт-Петербурга