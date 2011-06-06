Врачи СПбГПМУ помогли девочке, пострадавшей в драке в автобусе

По словам врачей, с началом осеннего сезона характер травм стал более "социальным" – связанным со школой, спортом, общением.

Помощь микрохирургов потребовалась 14-летней жительнице Петербурга после нападения попутчицы. Девочка-подросток была госпитализирована в клинику Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета (СПбГПМУ) из-за последствий от драки в автобусе.

По информации пресс-службы медицинского учреждения, неизвестная женщина ножницами нанесла ребенку резаные раны указательного, среднего пальцев и кисти правой руки. Пострадавшей оказали помощь специалисты отделения микрохирургии Педиатрического университета. Телефонограмму о происшествии передали правоохранителям.

Также 11 сентября в клинику вуза доставили 12-летнюю пациентку, которую ударила незнакомая девочка. Помощь врачей потребовалась и восьмилетней школьнице, ударившейся рукой о парту.

С соревнований по ММА в лечебное учреждение поступила 14-летняя участница. У нее диагностированы перелом дистальной фаланги пальца правой кисти, повреждение сухожилия сгибателя пальцев правой кисти. Травма получена во время спарринга.

По словам врачей, с началом осеннего сезона характер травм стал более "социальным" – связанным со школой, спортом, общением.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге подросток сломал кисть после удара по автомату "Силомер".

Фото: Telegram / СПбГПМУ Педиатрический университет (архив)