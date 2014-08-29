В Петербурге подросток сломал кисть после удара по автомату "Силомер"

В тот же день врачи СПбГПМУ оказали помощь и 16-летнему подростку, который также сломал пятую пястную кость правой руки. Получил травму юноша на волейбольном турнире после удара кулаком о стену.

15-летний юноша получил закрытый перелом пятой пястной кости правой руки после того, как ударил по игровому автомату "Силомер" в торговом центре Приморского района Санкт-Петербурга.

По информации пресс-службы Санкт-Петербургского государственного педиатрического университета, 18 августа вечером бригада скорой помощи доставила его в клинику учебного заведения. В настоящее время мальчику оказывается медицинская помощь в университетской больнице.

В тот же день врачи СПбГПМУ оказали помощь и 16-летнему подростку, который также сломал пятую пястную кость правой руки. Получил травму юноша на волейбольном турнире после удара кулаком о стену.

Как прокомментировал заведующий хирургическим отделением №2 клиники Владислав Авраменко, перелом пятой пястной кости — распространенный вид травмы, наши врачи наблюдают таких пациентов несколько раз в неделю. Обычно это происходит из-за неосторожности: некоторые юноши в порыве злости бьют кулаком о стену, а иногда подобные травмы возникают в результате драк. По словам специалиста, операция нужна только в случае перелома со смещением.

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Фото: Piter.TV