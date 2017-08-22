Автобус сбил девушку-подростка в Комарово

В результате аварии пострадавшая была доставлена в больницу с различными травмами средней степени тяжести.

В воскресенье, 18 августа, у дома 5 по Морской улице в поселке Комарово Курортного района Петербурга произошла авария.

По данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, 59-летний водитель, управлявший автобусом "Неман 420224-511", совершил наезд на девушку 2008 года рождения, которая двигалась по правой стороне проезжей части в попутном направлении, вне зоны пешеходного перехода.

В результате аварии пострадавшая была доставлена в больницу с различными травмами средней степени тяжести. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту гибели мальчика в ДТП в Петербурге.

Фото: Piter.TV