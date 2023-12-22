В мае 2024 года в Петербурге состоится Неделя Вьетнама

В рамках Недели Вьетнама в Петербурге проведут конференцию, посвященную 70-й годовщине битвы при Дьенбьенфу и 30-летию подписания договора об основах дружественных отношений между РФ и Вьетнамом.

В Петербурге в мае этого года пройдет Неделя Вьетнама. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного 23 апреля.

Отмечается, что сегодня состоялась встреча губернатора Петербурга с министром общественной безопасности Социалистической Республики Вьетнам То Ламом. Градоначальник заявил, что 2020 года сотрудничество со страной "стало приоритетным направлением международной деятельности Петербурга, а работу с вьетнамскими партнерами удалось выстроить на системной основе".

В июне 2023 года в городе на Неве открылся памятник Хо Ши Мину. В церемонии поучаствовал руководитель города Хошимин Нгуен Ван Нэн. Тогда же заработал музей Хо Ши Мина и истории Вьетнама в лицее №488 Выборгского района Петербурга. Кроме того, укрепляется сотрудничество в сфере экономики. Самые перспективные направления стороны – информационные технологии, туризм и медицина.

В мае в рамках Недели Вьетнама в Петербурге проведут конференцию, посвященную 70-й годовщине битвы при Дьенбьенфу и 30-летию подписания договора об основах дружественных отношений между РФ и Вьетнамом. По случаю Троицкий мост подсветят цветами вьетнамского флага, разводку переправы сопроводит песня о Хо Ши Мине.

Ранее мы рассказывали о том, что Петербург привлекает туристов из Китая.

Фото: пресс-служба Смольного