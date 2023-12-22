Петербург привлекает туристов из Китая

Участие в выездной презентации – возможность для специалистов туристской отрасли Петербурга представить свои предложения коллегам из Китая, установить новые деловые контакты.

Туроператорам Китая продемонстрируют туристские возможности Петербурга в рамках выездных презентаций "Добро пожаловать в Санкт-Петербург!", которые состоятся с 7 по 11 мая в Шанхае, Пекине и Чэнду. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по туризму 9 апреля.

Участие в выездной презентации – возможность для специалистов туристской отрасли Петербурга представить свои предложения коллегам из Китая, установить новые деловые контакты. Подробнее с информацией о проведении мероприятия получится ознакомиться на официальном городском туристском портале.

До пандемии Китай был одним из лидеров в сегменте въездного туризма в Петербург. Сейчас крайне важно выстраивать новые отношения, укреплять взаимодействие между специалистами туристского рынка и рассказывать обо всем многообразии Северной столицы. Губернатор Петербурга

Кроме того, в Смольном напомнили, что между Петербургом и Китаем развивается авиационное сообщение. На данный момент Пулково и города КНР связывают 16 рейсов в неделю.

Ранее мы рассказывали о том, что Петербург впервые участвует в туристской выставке в Шанхае.

Фото: Piter.TV