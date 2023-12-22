В Петербурге у двух прибывших из Китая туристов обнаружили оспу обезьян

Заболевших госпитализировали в медицинское учреждение инфекционного профиля.

У двух мужчин, приехавших из Гонконга, нашли оспу обезьян в Петербурге. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора 22 января.

Заболевших госпитализировали в медицинское учреждение инфекционного профиля. Угрозы для их жизни нет.

Возможность дальнейшего распространения инфекции предотвращена Управлением. Специалисты определил круг контактных лиц, они находятся под наблюдением.

Оспа обезьян является вирусным заболеванием, опасным для людей с ослабленным иммунитетом. Инфекция сопровождается лихорадкой, интоксикацией, увеличением лимфатических узлов и сыпью – сначала в виде красных пятен, трансформирующихся в пузырьки, а после их вскрытия образуются язвы. Болезнь в легкой форме длится от 14 дней до 21 дня.

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Фото: Piter.TV