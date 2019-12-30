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Около 7 тыс. китайских туристов не попадут в Петербург из-за коронавируса
Вчера, 22:45
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nadezhda_sib

Около 7 тыс. китайских туристов не попадут в Петербург из-за коронавируса

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Речь идет об организованных туристических группах.

Тысячи граждан Китая не смогут попасть в Петербург по безвизовому режиму из-за распространения коронавируса. Въезд с 27 января приостановили для организованных туристических групп из Поднебесной.

В городском комитете по развитию туризма подсчитали, что в Петербург не попадет около 7 тыс. человек, сообщил "Петербургский дневник". Цифра была получена на основе данных за февраль 2019. 

Ранее Piter.TV подробно рассказал о коронавирусе. 

Сегодня в Пекине зарегистрировали первый смертельный случай из-за инфекции. 

Фото: pixabay.com 

 

 

 

Теги: коронавирус, туристы из китая
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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