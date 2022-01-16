Смертность от болезней системы кровообращения понизилась в Петербурге

Таким образом, в Северной столице повышаются доступность и качество медицинской помощи.

Сегодня, 11 августа, отмечается Международный день здорового сердца. Об этом рассказал вице-губернатор Олег Эргашев.

За прошлый год в Петербурге отмечается снижение смертности от болезней системы кровообращения на 15%. Результаты достигнуты благодаря федеральному проекту "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", который является направлением в рамках национального проекта "Здравоохранение". Таким образом, в Северной столице повышаются доступность и качество медицинской помощи.

В частности, внедряются клинические рекомендации по ведению больных с ССЗ, совершенствуется система оказания первичной медико-санитарной и скорой помощи, строятся лечебно-диагностические корпуса в многопрофильных клиниках, расширяется спектр высокотехнологичной медицинской помощи, включая медицинскую реабилитацию. Пресс-служба вице-губернатора Олега Эргашева

За первое полугодие 2023-го проведено 28 тыс. консультаций по отказу от потребления табачной продукции.

Ранее мы сообщали о том, что в Светогорске после тяжелой болезни умерла годовалая девочка.

Фото: Piter.TV