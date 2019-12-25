В Светогорске после тяжёлой болезни умерла годовалая девочка

Семья ребёнка полная, на учете в ОДН не состоит.

Вечером вторника, 18 июля, в квартире одного из домов по Лесной улице в Светогорске умерла годовалая девочка. Об этом стало известно Piter.TV.

По прибытии оперативников на место происшествия в своей квартире по указанному адресу обнаружен труп годовалой гражданки республики Таджикистан без внешних признаков насильственной смерти. Известно, что с 8 по 16 июля ребёнок находился в областной больнице с диагнозом: дегеративная болезнь нервной системы, нейродегенеративное заболевание, органическое поражение головного мозга, синдром диффузной мышечной гипотонии, задержка психомоторного развития, ЧАЗН обоих глаз.

Семья девочки полная, на учете в ОДН не состоит.

Ранее мы сообщили о том, что петербурженка обвиняет врачей в удалении почек её дочери.

Фото: Piter.TV