Петербурженка обвиняет врачей в удалении почек её дочери

Вечером в понедельник, 17 июля, в полицию с заявлением обратилась 32-летняя женщина, которая попросила призвать к ответственности врачей, занимавшихся лечением её умершей 15 июля восьмимесячной дочери. Петербурженка заявила, что медики удалили малышке почки без согласия. Об этом стало известно Piter.TV.
Девочка родилась в ноябре прошлого года в тяжёлом состоянии. До 14 февраля она была находилась в реанимации детской больницы без подтвержденного диагноза.
Затем малышку в крайне тяжелом состоянии доставили в отделение реанимации анестезиологии интенсивной терапии новорожденных другого учреждения. Там ей диагностировали почечную недостаточность и артериальную гипертензию.
Ранее мы сообщили о том, что в квартире на Свердловской набережной умерла семилетняя девочка.
Фото: Piter.TV
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