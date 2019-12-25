Петербурженка обвиняет врачей в удалении почек её дочери

Малышка умерла 15 июля.

Вечером в понедельник, 17 июля, в полицию с заявлением обратилась 32-летняя женщина, которая попросила призвать к ответственности врачей, занимавшихся лечением её умершей 15 июля восьмимесячной дочери. Петербурженка заявила, что медики удалили малышке почки без согласия. Об этом стало известно Piter.TV.

Девочка родилась в ноябре прошлого года в тяжёлом состоянии. До 14 февраля она была находилась в реанимации детской больницы без подтвержденного диагноза.

Затем малышку в крайне тяжелом состоянии доставили в отделение реанимации анестезиологии интенсивной терапии новорожденных другого учреждения. Там ей диагностировали почечную недостаточность и артериальную гипертензию.

Ранее мы сообщили о том, что в квартире на Свердловской набережной умерла семилетняя девочка.

Фото: Piter.TV