В квартире на Свердловской набережной умерла семилетняя девочка

Ребёнку стало плохо во время отдыха в Калининграде. Дома врачи назначили ей лечение, но лучше девочке не стало.

Вечером в понедельник, 17 июля, в экстренные службы поступило сообщение от оператора 03 о том, что в квартире одного из домов по Свердловской набережной умерла семилетняя девочка. Об этом стало известно Piter.TV.

Установлено, что в период с 9 по 16 июля семья с ребёноком находилась в отпуске в Калининграде. 14 июля девочка почувствовала себя плохо. 16 июля, прибыв в Петербург, родители вызвали скорую помощь и врача из частной клиники, который взял у ребёнка необходимые анализы. На следующий день по результатам анализов было назначено лечение, однако девочке лучше не становилось: примерно в 22:00 стал меняться кожный покров тела, в связи с чем повторно была вызвана скорая помощь. После реанимационных действий медики констатировали смерть несовершеннолетней.

Девочка проживала с матерью, отцом и 10-летней сестрой. Семья благополучная, на учете в ОДН не состоит.

Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти умер ребенок с ВИЧ-инфекцией и температурой, которого мама лечила самостоятельно.

Фото: Piter.TV