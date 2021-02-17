В Ленобласти умер ребенок с ВИЧ-инфекцией и температурой, которого мама лечила самостоятельно

В Лодейнопольском районе Ленинградской области умер 9-летний мальчик. У него был положительный ВИЧ-статус.

Днем в пятницу, 14 июля, в дежурную часть полиции поступило сообщение от диспетчера скорой помощи о том, что в деревне Ленобласти скончался 9-летний мальчик.

Как стало известно Piter.TV, погибший был из неполной семьи, но на учете в ПНД не состоял никогда. По словам матери мальчика, у ребенка в течение пяти дней была высокая температура. Также уточняется, что у мальчика была ВИЧ-инфекция.

При этом при всем мать не пошла в медицинское учреждение за курсом лечения, а лечила ребенка самостоятельно.

Правоохранители изъяли медицинские документы ребенка. Труп был направлен в морг для дальнейшего разбирательства.

Ранее сообщалось, что в Мурино пропал 14-летний мальчик

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