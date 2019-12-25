В Мурино пропал 14-летний мальчик

Мальчик ушёл из дома 12 июля и не вернулся.

Добровольцы приступили к поискам 14-летнего мальчика, без вести пропавшего в Ленобласти. Об этом сообщили представители поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт".

Известно, что ребёнок живёт в Мурино. Он ушёл из дома 12 июля он ушел из дома и не вернулся. К поискам присоединилась полиция, размещена ориентировка с фотографией мальчика. Рост пропавшего составляет 165 см. Также отличительными чертами мальчика названы нормальное телосложение, чёрные волосы и карие глаза. В день исчезновения на ребёнке были очки, футболка, синие джинсы и синие кроссовки, также он носил тёмный рюкзак.

К поисковой операции намерены привлечь ещё большее число добровольцев.

Ранее мы сообщили о том, что после гибели 11-летнего мальчика в Луге возбудили уголовное дело.

Фото: "ЛизаАлерт"