После гибели 11-летнего мальчика в Луге возбудили уголовное дело

Рбёнок вышел погулять и не вернулся домой. Позже его нашли мёртвым.

Вечером воскресенья, 9 июля, волонтёры вышли на поиски 11-летнего жителя Луги, который вышел погулять и не вернулся домой. Позже ребёнка нашли мёртвым. Об этом сообщили представители поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт".

50-летняя мать мальчика обратилась в полицию примерно в 23:00, сообщив, что из дома её сын вышел в 16:00. Пятиклассника искали целые сутки, были составлены ориентировки с его приметами. Тело мальчика обнаружили в понедельник, 10 июля, в заброшенном здании в переулке Толмачева. Как было установлено, ребёнка придавило бетонной плитой. Признаков насильственной смерти на теле не обнаружено.

Труп направлен в морг для установления причины смерти. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге и Ленобласти пропали 55 детей и подростков за июнь.

Фото: "ЛизаАлерт"