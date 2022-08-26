В Петербурге и Ленобласти пропали 55 детей и подростков за июнь

Всего 308 обращений с информацией о пропаже людей получили сотрудники отряда.

Во вторник, 4 июля, стало известно, что 55 детей и подростков пропали в прошлом месяце. Об этом рассказали волонтеры поисковой организации "ЛизаАлерт".

Всего 308 обращений с информацией о пропаже людей получили сотрудники отряда. Заявок на 39 больше, чем в июне 2022 года.

Найдены 202 человека, 28 заявок не подтвердилось. 37 раз нашли родственников пропавшего. Ищут 23 человека. Погибли 18 человек.

Мы, конечно, готовимся. Провели масштабные учения, аттестовали новых регистраторов и поисковиков, способных вести группы на задачи разной сложности. Но больше всего мы бы хотели, чтобы наши знания и навыки не пригодились на практике. Пресс-служба поискового отряда "ЛизаАлерт"

В группе во "ВКонтакте" организации есть альбом с фотографиями, в котором размещены кадры с лицами пропавших. Если вы узнали кого-то из этих людей, звоните на горячую линию: 8-800-700-54-52.

Ранее мы сообщали о том, что более 40 детей пропали в Петербурге и Ленобласти в мае.

Фото: ВКонтакте / Поисковой отряд "ЛизаАлерт" Питер