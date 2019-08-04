Петербургский поисковый отряд "ЛизаАлерт" поздравил горожан с праздниками

Представители отряда пожелали здоровья, счастья и благополучия в новом году.

Ближе к вечеру в пятницу, 31 декабря, в соцсетях поискового отряда "ЛизаАлерт" в Петербурге опубликовали новогоднее поздравление.

И пусть в Деда Мороза мы, повзрослев, уже не верим – традиция загадывать желания и трепетно верить в новогоднее чудо никуда не делась. Мы всё также верим, что наши мечты непременно сбудутся. Мы тут задумались было – чего же пожелать в наступающем году? Чтобы люди не пропадали в лесу? Чтобы не блуждали в городе старики, чтобы не уходили из дома дети? Чтобы никогда-никогда не пришлось бы обращаться за помощью к нашим друзьям из водолазной группы "ДобротворецЪ", понимая, что искать предстоит в воде? Многое, очень многое можно было бы включить в этот список. написали в обращении

Представители отряда рассказали, что маленький мальчик написал на упаковке батареек "Пусть никто не теряется" и передал их в дар отряду.

Это наше общее желание. Это мечта каждого добровольца. "Пусть никто не теряется" – ни в наступающем году, ни в последующих. сообщили волонтеры

Отряд "ЛизаАлерт" желает также здоровья, счастья и благополучия.



Напомним, в Горелово несколько дней ищут 35-летнюю петербурженку.

Фото: Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Питер / Вконтакте