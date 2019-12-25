В Горелово несколько дней ищут 35-летнюю петербурженку

Девушка ушла из дома в ночь на 27 декабря и больше ее никто не видел.

В Горелово волонтеры поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" несколько дней ищут 35-летнюю петербурженку. Ориентировку волонтеры опубликовали в своих социальных сетях.

Девушка ушла из дома в ночь на 27 декабря и больше ее никто не видел. Волонтеры просят неравнодушных петербуржцев посмотреть запись с регистраторов, если кто-то проезжал по Волховскому шоссе в районе 3:30.

Фото: ВКонтакте / Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Питер

Ранее мы писали, что пропавшего девятиклассника нашли мертвым в подъезде дома на проспекте Косыгина.

Главное фото: Piter.TV