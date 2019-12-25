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Пропавшего девятиклассника нашли мертвым в подъезде дома на проспекте Косыгина
Сегодня, 15:10
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Пропавшего девятиклассника нашли мертвым в подъезде дома на проспекте Косыгина

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Его разыскивали с 27 декабря. 

Как стало известно Piter.TV, днем 30 декабря в полицию поступило сообщение от петербурженки. Она рассказала, что на восьмом этаже дома №34/1 по проспекту Косыгина без сознания лежит подросток. 

На месте полицейские обнаружили тело без вести пропавшего 16-летнего подростка, проживающего в Колпино. Его разыскивали с 27 декабря. 

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Тело направлено в морг для установления причины смерти.

Ранее мы писали, что пятиклассник выпал с общего балкона в Ленобласти.

Фото: Piter.TV

Теги: проспект косыгина, труп, школьник
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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