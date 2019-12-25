Пятиклассник выпал с общего балкона в Ленобласти

Он скончался в больнице.

Во Всеволожском районе пятиклассник выпал с общего балкона на восьмом этаже. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию обратилась мама мальчика. Она рассказала, что он упал с общего балкона расположенного на 8 этаже дома в деревне Старая.

По прибытию полиции установлено, что школьник в крайне тяжелом состоянии госпитализирован в больницу Всеволожск. Там в 15:35 он скончался.

Ранее в Приморском районе около многоэтажки обнаружили труп молодого человека.

Фото: Piter.tv