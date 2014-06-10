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В Приморском районе около многоэтажки обнаружили труп молодого человека
Сегодня, 20:23
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В Приморском районе около многоэтажки обнаружили труп молодого человека

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По предварительной информации, мужчина выпал из окна.

Сегодня утром, 25 декабря, на асфальте около многоэтажного здания жильцы обнаружили тело человека. Инцидент произошел в Приморском районе Петербурга. Об этом сообщили в группе "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте".

Трагедия случилась у дома № 11 по Туристской улице. По словам автора поста, тело принадлежит молодому человеку. Он погиб в результате попытки совершить самоубийство. Известно, что мужчина в этом районе не проживал. 

Подробности инцидента уточняются. Устанавливается причина поведения парня. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что в общежитии Новой Ладоги молодой человек надругался над девушкой при друзьях.

Фото: ВКонтакте / Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: найден труп, полиция, туристская улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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