В Приморском районе около многоэтажки обнаружили труп молодого человека

По предварительной информации, мужчина выпал из окна.

Сегодня утром, 25 декабря, на асфальте около многоэтажного здания жильцы обнаружили тело человека. Инцидент произошел в Приморском районе Петербурга. Об этом сообщили в группе "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте".

Трагедия случилась у дома № 11 по Туристской улице. По словам автора поста, тело принадлежит молодому человеку. Он погиб в результате попытки совершить самоубийство. Известно, что мужчина в этом районе не проживал.

Подробности инцидента уточняются. Устанавливается причина поведения парня.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в общежитии Новой Ладоги молодой человек надругался над девушкой при друзьях.

Фото: ВКонтакте / Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург