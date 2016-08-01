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В общежитии Новой Ладоги молодой человек надругался над девушкой при друзьях
Сегодня, 10:06
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В общежитии Новой Ладоги молодой человек надругался над девушкой при друзьях

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По словам пострадавшей, рядом находились ее приятельницы.

В Ленобласти девушка заявила об изнасиловании в общежитии. По словам пострадавшей, на нее напал молодой человек. Инцидент произошел в Новой Ладоге в пятницу, 24 декабря.

По инофоhмации Piter.tv, около 6:40 утра парень надругался над своей жертвой. Заявительница отметила, что обидчик накинулся на нее при подругах. Известно, что пострадавшая знакома со злоумышленником. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Приозерске женщина с шизофренией обвинила малознакомого в сексуальном насилии.

Фото: Pexels

Теги: изнасилование ленобласть, изнасилование при свидетелях, надругался над студенткой, новая ладога
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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