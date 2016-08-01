В общежитии Новой Ладоги молодой человек надругался над девушкой при друзьях

По словам пострадавшей, рядом находились ее приятельницы.

В Ленобласти девушка заявила об изнасиловании в общежитии. По словам пострадавшей, на нее напал молодой человек. Инцидент произошел в Новой Ладоге в пятницу, 24 декабря.

По инофоhмации Piter.tv, около 6:40 утра парень надругался над своей жертвой. Заявительница отметила, что обидчик накинулся на нее при подругах. Известно, что пострадавшая знакома со злоумышленником.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Приозерске женщина с шизофренией обвинила малознакомого в сексуальном насилии.

Фото: Pexels