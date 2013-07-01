В Приозерске женщина с шизофренией обвинила малознакомого в сексуальном насилии

Он угрожал пострадавшей ножом.

Жительница Приозерска обвинила малознакомого мужчину в совершении действий сексуального характера под угрозой ножа. Об этом стало известно Piter.tv.

Женщина, которая является инвалидом II группы (параноидная шизофрения), рассказала, что 21 декабря в период времени 19:00-23:00 малознакомый под угрозой ножа совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

Составлена ориентировка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Также стало известно, что мигрант избил и изнасиловал сожительницу у чердака на улице Подольской.

Фото: Piter.tv