Мигрант избил и изнасиловал сожительницу у чердака на улице Подольской

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Днем 22 декабря в полицию Петербурга обратилась 50-летняя женщина и заявила, что ее избил и изнасиловал 40-летний сожитель. Об этом стало известно Piter.TV.

Инцидент произошел 14 декабря около 12 часов в парадной дома на улице Подольской, у входа на чердак. Между женщиной и мужчиной вспыхнула ссора, в ходе которой он нанес несколько ударов своей сожительнице в область груди и лица, а после изнасиловал.

Подозреваемого задержали. Им оказался гражданин республики Узбекистан, не имеющий регистрации на территории РФ. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что в центре Петербурга мигрант изнасиловал знакомую в такси.

Фото: Piter.TV