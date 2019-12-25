В центре Петербурга мигрант изнасиловал знакомую в такси

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Вечером 21 декабря в полицию Петербурга обратилась 40-летняя гражданка Киргизии и рассказала, что ее изнасиловали. Об этом стало известно Piter.TV.

Потерпевшая обвинила в содеянном знакомого гражданина Таджикистана. По ее словам, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, применил физическую силу и изнасиловал ее в такси. После этого он высадил ее на пересечении улицы Лоцманской и набережной реки Фонтанки и с места происшествия скрылся.

Подозреваемого задержали. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Изнасилование".

Ранее мы писали, что мужчина с сайта знакомств во время свидания изнасиловал и избил петербурженку.

Фото: Piter.TV