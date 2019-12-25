Мужчина с сайта знакомств во время свидания изнасиловал и избил петербурженку

На теле женщины имеются ссадины, ушибы, синяки.

Петербурженка обратилась в полицию после свидания с мужчиной с сайта знакомств. Об этом стало известно Piter.tv.

Пострадавшая рассказала, что около месяца назад она познакомилась на сайте знакомств с мужчиной по имени Владимир. Вечером 19 декабря она поехала к нему домой в гости. Через некоторое время женщина захотела поехать домой, но мужчина заставил принудительно заняться с ним сексом, при этом он избивал потерпевшую. По словам пострадавшей, изнасилование началось около часа ночи 20 декабря и продолжалось до утра. На теле женщины имеются ссадины, ушибы, синяки. После этого петербурженке было вызвано такси до дома.

Также в полицию поступила телефонограмма из больницы, в которой говорилось, что к ним самостоятельно после изнасилования и избиения обратилась пострадавшая. При ударе в голову женщина потеряла сознание на несколько секунд.

Полиция проводит проверку по данному сообщению.

Ранее мать 8-летнего школьника обвинила 40-летнего мужчину в изнасиловании ее сына.

Фото: Piter.tv