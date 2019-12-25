Мать 8-летнего школьника обвинила в 40-летнего мужчину в изнасиловании ее сына

Школьник пришел в гости к однокласснику. Инцидент произошел в квартире по улице Сизова.

Сотрудники полиции задержали жителя Москвы, который подозревается в надругательствах над 8-летним петербуржцем. По информации Piter.tv, 40-летний мужчина изнасиловал 8-летнего школьника в квартире по улице Сизова.

Известно, что инцидент произошел 28 октября, когда ребенок пришел в гости к однокласснику. Мужчина стал трогать школьника за интимные места.

Узнав о случившемся, мать пострадавшего обратилась в полицию. Она написала заявление об инциденте. По словам женщины, обидчик работает в компании "ГринАтом". Стражи порядка возбудили уголовное.

Сейчас подозреваемый находится в ИЗС. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее на Piter.tv сообщили, что обнаженный петербуржец решил искупаться в Лебяжьей канавке перед сотрудником полиции.

Фото: Piter.tv