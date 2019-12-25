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Обнаженный петербуржец решил искупаться в Лебяжьей канавке перед сотрудником полиции
Сегодня, 9:46
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Обнаженный петербуржец решил искупаться в Лебяжьей канавке перед сотрудником полиции

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Заплыв не удался, потому что экстремал не смог прорубить лед.

Голый житель Северной столицы хотел устроить заплыв в Лебяжьей канавке. Об этом сообщили на портале "Деловой Петербург" в субботу, 18 декабря. 

Инцидент произошел в пятницу вечером. Бодрый горожанин прыгнул в воду с берега, но оказался лишь по колено в воде. Он попытался сделать прорубь, но ничего не вышло. За нудистом наблюдали сотрудники правоохранительных органов. 

Огорченный неудачей житель Северной столицы отправился по льду в неизвестном направлении. По суше за ним следовали полицейские и горожане. Сейчас выясняются обстоятельства ситуации.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Московском парке Победы петербуржцы заметили "моржей".

Фото: скриншот видео Mash 

Теги: купание в лебяжьей канавке, обнаженный петербуржец, полицейский
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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