Обнаженный петербуржец решил искупаться в Лебяжьей канавке перед сотрудником полиции

Голый житель Северной столицы хотел устроить заплыв в Лебяжьей канавке. Об этом сообщили на портале "Деловой Петербург" в субботу, 18 декабря.
Инцидент произошел в пятницу вечером. Бодрый горожанин прыгнул в воду с берега, но оказался лишь по колено в воде. Он попытался сделать прорубь, но ничего не вышло. За нудистом наблюдали сотрудники правоохранительных органов.
Огорченный неудачей житель Северной столицы отправился по льду в неизвестном направлении. По суше за ним следовали полицейские и горожане. Сейчас выясняются обстоятельства ситуации.
Ранее на Piter.tv сообщили, что в Московском парке Победы петербуржцы заметили "моржей".
Фото: скриншот видео Mash
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