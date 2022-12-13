Более 40 детей пропали в Петербурге и Ленобласти с начала месяца

С начала года поисковикам поступило 189 обращений по поводу пропажи несовершеннолетних в двух регионах.

С начала мая в Петербурге и Ленобласти без вести пропал 41 несовершеннолетний. Статистику озвучили волонтёры поисковой организации "Лиза Алерт".

С начала года поисковикам поступило 189 обращений по поводу пропажи детей в двух регионах: 169 из них найдены живыми, ещё трое погибли, поиски одного из пропавших всё ещё не завершились. Кроме того, за весенний весенний месяц в городе и области также исчез 41 ребёнок, а в апреле – 51.

В среднем каждое шестое сообщение о пропавшем, поступающее на "горячую линию" к волонтёрам, связано с детьми.

Ранее мы сообщили о том, что пропавших сестер 2 и 4 лет в Кемеровской области нашли живыми на трассе.

Фото: ВКонтакте/ Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Питер