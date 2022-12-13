Волонтёры нашли двух пропавших подростков в Петербурге

По предварительной информации, восьмиклассники гуляли вместе.

Добровольнцы поискового отряда "ЛизаАлерт" нашли двух восьмиклассников, которые недавно пропали по пути из школы в Калининском районе. Запись о спасении школьников разместили в соцсетях.

Также информацию подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области. Напомним, что 14-летние подростки пропали днём 1 февраля. Парень и девушка учатся в одном классе, оба проживают в благополучных семьях и ранее не были замечены в попытках побега.

Подростков нашли в Приморском районе и передали родственникам. По предварительной информации, восьмиклассники сообщили, что просто гуляли вместе.

Фото: ВКонтакте / Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Питер