Полицейские отыскали пропавших в Петербурге мать с ребёнком

О пропаже объявили родственники.

Сотрудники полиции в Петербурге нашли 23-летнюю мать, которую разыскивали родственники после того, как она не вернулась домой с 4-летней дочерью. Об успешном завершении поисков сообщили в соцсетях.

Ночью на четверг, 25 августа, молодая девушка находилась с ребёнком у подруги: они ушли из гостей примерно в 3:00. Через полчаса мать и дочь видели в магазине на перекрёстке улиц Стойкости и Генерала Симоняка.

Судя по записям камер видеонаблюдения, неизвестный гражданин купил девочке сок и мороженое.

О том, что поиски завершились успешно, сообщается в пятницу, 26 августа, в паблике "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в соцсети "ВКонтакте".

Ранее мы сообщили о том, что мужчина, полоснувший девочку ножом по лицу в Петергофе, стал фигурантом уголовного дела.

Фото: Piter.TV