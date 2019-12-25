Мужчина, полоснувший девочку ножом по лицу в Петергофе, стал фигурантом уголовного дела

Подозреваемый работает заместителем директора в одном из магазинов.

Полиция возбудила уголовное дело после того, как мужчина ударил по лицу ножом 12-летнюю девочку в Петергофе.

26-летний подозреваемый стал фигурантом дела о хулиганстве. Первую судимости молодой человек получил тогда, когда ему еще было 16 лет.

Как ранее писал Piter.tv, 24 августа мужчина размахивал ножом у дома №29 по Разводной улице. Ножом он задел ребенка, которого госпитализировали, но после оказания медицинской помощи отпустили. Поблизости находился сотрудник Росгвардии, что позволило оперативно задержать агрессора. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

Фото: Piter.tv