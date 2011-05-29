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Злоумышленник полоснул школьницу ножом по лицу в Петергофе
Сегодня, 10:59
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Злоумышленник полоснул школьницу ножом по лицу в Петергофе

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Пострадавшую отправили в больницу.

В Петергофе задержали местного жителя, который ударил ножом школьницу. Об этом сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны по региону. 

Инцидент произошел на Разводной улице накануне, 25 августа. Хулиган пристал к компании девушек, которые стояли около магазина, а затем достал нож и начал им размахивать. Злоумышленник задел лицо 13-летней школьницы. 

Рядом находился бывший сотрудник Росгвардии. Он рассказал о случившемся коллегам и скрутил неадекватного мужчину. 

Правоохранители прибыли на место конфликта и задержали мужчину. Пострадавшую отправили в больницу.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге ищут совратителей 13-летней девочки.

Фото: Piter.tv

Теги: задержание, напал на девочку, петергоф, полоснул ножом
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Криминальные происшествия,

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