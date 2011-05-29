Злоумышленник полоснул школьницу ножом по лицу в Петергофе

В Петергофе задержали местного жителя, который ударил ножом школьницу. Об этом сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны по региону.
Инцидент произошел на Разводной улице накануне, 25 августа. Хулиган пристал к компании девушек, которые стояли около магазина, а затем достал нож и начал им размахивать. Злоумышленник задел лицо 13-летней школьницы.
Рядом находился бывший сотрудник Росгвардии. Он рассказал о случившемся коллегам и скрутил неадекватного мужчину.
Правоохранители прибыли на место конфликта и задержали мужчину. Пострадавшую отправили в больницу.
Ранее на Piter.tv: в Петербурге ищут совратителей 13-летней девочки.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все