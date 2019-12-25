В Петербурге ищут совратителей 13-летней девочки

Подросток призналась, что ведёт раннюю половую жизнь, но имена партнёров не назвала.

Правоохранители в Петербурге ищут людей, развративших девочку-подростка. Как стало известно Piter.TV, ребёнок самостоятельно обратилась в медицинский центр в среду, 24 августа.

Во время осмотра было установлено, что подросток уже ведёт половую жизнь. Девочка призналась, что у неё есть партнеры с 12 лет, но отказалась называть их имена.

Сведения были переданы в региональное МВД. В квартиру, где проживает ребёнок, навевались сотрудники полиции, но дверь им не открыли. Родители девочки не отвечают на звонки. Проводится проверка.

Ранее мы сообщили о том, что на Васильевском острове задержали мужчину, пристававшего к четырехлетней соседке.

Фото: Piter.TV