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В Петербурге ищут совратителей 13-летней девочки
Сегодня, 10:15
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В Петербурге ищут совратителей 13-летней девочки

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Подросток призналась, что ведёт раннюю половую жизнь, но имена партнёров не назвала.

Правоохранители в Петербурге ищут людей, развративших девочку-подростка. Как стало известно Piter.TV, ребёнок самостоятельно обратилась в медицинский центр в среду, 24 августа. 

Во время осмотра было установлено, что подросток уже ведёт половую жизнь. Девочка призналась, что у неё есть партнеры с 12 лет, но отказалась называть их имена. 

Сведения были переданы в региональное МВД. В квартиру, где проживает ребёнок, навевались сотрудники полиции, но дверь им не открыли. Родители девочки не отвечают на звонки. Проводится проверка.

Ранее мы сообщили о том, что на Васильевском острове задержали мужчину, пристававшего к четырехлетней соседке.

Фото: Piter.TV

 

Теги: криминал, педофилия, происшествия, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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