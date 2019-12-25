На Васильевском острове задержали мужчину, пристававшего к четырехлетней соседке

Мужчине скоро изберут меру пресечения.

Полиция задержала 39-летнего мужчину, который подозревается в том, что приставал к 4-летней соседке в коммунальной квартире. Как узнал Piter.tv, в полицию 17-го августа обратилась мама девочки. Со слов ребенка, мужчина трогал ее за интимные места, находясь на общей кухне.

Коммунальная квартира находится на улице Беринга. На данный момент подозреваемого уже задержали "по горячим следам" и составили в отношении него протокол за нарушение общественного порядка. Мужчина находится в спецприемнике.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера. Подозреваемому в ближайшее время изберут меру пресечения.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что эксгибиционист на детской площадке в Петербурге стал фигурантом уголовного дела.

Фото: Piter.tv