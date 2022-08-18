Эксгибиционист на детской площадке в Петербурге стал фигурантом уголовного дела

Неадекватного мужчину поместили в психиатрическую больницу.

В среду, 17 августа, было возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, гулявшего на детской площадке в Красносельском районе абсолютно голым. Об этом стало известно Piter.TV.

Напомним, что неадекватный гражданин разгуливал голышом на детской площадке у дома №12, к1 по улице Маршала Захарова и приставал к детям. Сигнал полицейским поступил от местных жителей.

По решению следственных органов, эксгибиционисту вменяют насильственные действия сексуального характера. Сразу после инцидента он был направлен в психиатрическую больницу имени Скворцова-Степанова.

Ранее мы сообщили о том, что нетрезвого мужчину в ластах и с арбузом в руках задержали в петербургском метро.

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