Нетрезвого мужчину в ластах и с арбузом в руках задержали в петербургском метро

Хулиган нарушил правила подземки.

На станции петербургского метро "Парнас" был задержан пьяный мужчина, который решил спуститься в подземку в ластах. При себе у него был арбуз. Об этом сообщило издание spb.aif.ru.

Согласно правилам ГУП "Петербургский метрополитен", в метро Северной столицы запрещено появляться в нетрезвом виде и без обуви. Таким образом, молодой человек пополнил список нарушителей порядка.

Гражданин был доставлен в 49-й отдел полиции, на него составили протокол о мелком хулиганстве. После оплаты штрафа, он отправился домой прямо в ластах.

Ранее мы сообщили о том, что на Маршала Захарова задержали эксгибициониста, который разгуливал по детской площадке в одних тапочках.

Фото: Pxhere