На Маршала Захарова задержали эксгибициониста, который разгуливал по детской площадке в одних тапочках

Неадекватный мужчина бегал за детьми.

Во вторник, 16 августа, на площадке в Красносельском районе Петербурга заметили мужчину, который вышел прогуляться по детской площадке голым. Как сообщила "Фонтанка" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по городу и области, эксгибициониста задержали. Перед этим его засняли очедвидцы.

Сигнал правоохранителям поступил от жителей дома №12, к1 по улице Маршала Захарова. Гражданин бегал за играющими детьми и вёл себя неадекватно.

Когда полицейские прибыли на площадку, странно ведущего себя гражданина пришлось госпитализировать.

Ранее в СК сообщили подробности по делу о детской порнографии в Выборгском районе.

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