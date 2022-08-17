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На Маршала Захарова задержали эксгибициониста, который разгуливал по детской площадке в одних тапочках

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Неадекватный мужчина бегал за детьми.

Во вторник, 16 августа, на площадке в Красносельском районе Петербурга заметили мужчину, который вышел прогуляться по детской площадке голым. Как сообщила "Фонтанка" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по городу и области, эксгибициониста задержали. Перед этим его засняли очедвидцы. 

Сигнал правоохранителям поступил от жителей дома №12, к1 по улице Маршала Захарова. Гражданин бегал за играющими детьми и вёл себя неадекватно. 

Когда полицейские прибыли на площадку, странно ведущего себя гражданина пришлось госпитализировать. 

Ранее в СК сообщили подробности по делу о детской порнографии в Выборгском районе.

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Теги: задержание, красносельский район, происшествия, эксгибиционизм
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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