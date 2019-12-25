В СК сообщили подробности по делу о детской порнографии в Выборгском районе

Было возбуждено сразу 3 уголовных дела.

В отношении жителя Выборгского района, который вступил в половую связь с несовершеннолетней и использовал материалы с ней для изготовления порнографии возбудили сразу 3 уголовных дела. Об этом сообщила пресс-службе СК РФ по городу и области.

Напомним, что в полицию с заявлением на мужчину обратилась 22-летняя девушка. По версии следствия, в период с 2015-ого по 2018-ый год он неоднократно вступал в половые сношения с девушкой, на тот момент не достигшей 16-летнего возраста, и осуществлял фото и видеосъемку для создания порно без её согласия.



Возбуждены уголовные дела по статьям "Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста", "Незаконное изготовление порнографических материалов" и "Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов".

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Фото: Piter.TV