Жителя Выборгского района Петербурга заподозрили в создании детского порно

Заявление поступило от 22-летней девушки, которая вступила с мужчиной в половую связь, будучи несовершеннолетней.

Во вторник, 16 августа, в полицию Выборгского района Петербурга поступили результаты проверки по заявлению 22-летней девушки, которая сообщила, что в период с 2015 по 2018 г.г. она вступила в половую связь с совершеннолетним мужчиной, не достигнув 16-летнего возраста. Об этом стало известно Piter.TV.

15 августа было проведено задержание 34-летнего гражданина у дома №14 к3 по улице Смолячкова. Как удалась установить, в период с ноября 2015 по сентябрь 2016 года он совершал действия сексуального характера с заявительницей в доме №27 по улице Руднева. Кроме того, мужчина без согласия несовершеннолетней осуществлял с ней фото и видеосъемку для изготовления порно.

Возбуждено уголовное дело.

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Фото: Piter.TV