Вор похитил из автомобиля женщины полмиллиона рублей, угрожая ножом ее сыну

Школьник ждал мать в салоне.

Вечером понедельника, 15 августа, в полицию Василеостровского района обратилась женщина, которая заявила о краже 575 тыс. рублей из салона автомобиля и нападении на ее сына-восьмиклассника. Об этом стало известно Piter.TV.

Преступление произошло у дома №5 по улице Нахимова. Мальчик остался в салоне припаркованной иномарки Volkswagen Passat, пока мать отошла по делам. В машину проник грабитель, который угрожал школьнику ножом и похитил деньги из бардачка.

Судя по приметам, разбойнику на больше 30 лет, одет во всё чёрное. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.TV