Рейсовый автобус насмерть задавил пенсионерку в Ленобласти

Водитель отъезжал от остановки.

В воскресенье, 14 августа, во Всеволожском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП. Рейсовый автобус сбил пенсионерку, отъезжая от остановки. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Происшествие случилось на дороге Санкт-Петербург – поселок Свердлова – Всеволожск. Транспорт под управлением 48-летнего водителя двигался по маршруту №472 в сторону Петербурга и задавил пожилую женщину. От полученных травм она скончалась на месте.

Личность погибшей не установлена. Полиция проводит проверку.

Ранее мы сообщили о том, что сразу 2 ДТП спровоцировали 12-километровую пробку на Мурманском шоссе.

Фото: Pxhere