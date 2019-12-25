Рейсовый автобус насмерть задавил пенсионерку в Ленобласти

В воскресенье, 14 августа, во Всеволожском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП. Рейсовый автобус сбил пенсионерку, отъезжая от остановки. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.
Происшествие случилось на дороге Санкт-Петербург – поселок Свердлова – Всеволожск. Транспорт под управлением 48-летнего водителя двигался по маршруту №472 в сторону Петербурга и задавил пожилую женщину. От полученных травм она скончалась на месте.
Личность погибшей не установлена. Полиция проводит проверку.
Ранее мы сообщили о том, что сразу 2 ДТП спровоцировали 12-километровую пробку на Мурманском шоссе.
Фото: Pxhere
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