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Сразу 2 ДТП спровоцировали 12-километровую пробку на Мурманском шоссе
Сегодня, 9:59
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Сразу 2 ДТП спровоцировали 12-километровую пробку на Мурманском шоссе

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Крупные аварии произошли у деревни Разметелево и парализовали движение на участке сразу в обе стороны.

Утром понедельника, 15 августа, водители на встали в огромную пробку на Мурманском шоссе. Движение у деревни Разметелево затруднено в обе стороны из-за двух серьёзных ДТП. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Так, на выезде из города 2 автомобиля столкнулись с бензовозом. С последствиями аварии работают сотрудники реанимации и пожарные. Въезд также парализован в связи со столкновением двух "Газелей" и двух Renault.

Автомобилисты отмечают, что путь от Кировска до Разметелево растянулся на час.

Ранее мы сообщили о том, что ночью иномарка насмерть сбила женщину в центре Петербурга.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург 

Теги: деревня разметелево, дтп, пробка, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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