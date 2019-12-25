Сразу 2 ДТП спровоцировали 12-километровую пробку на Мурманском шоссе

Утром понедельника, 15 августа, водители на встали в огромную пробку на Мурманском шоссе. Движение у деревни Разметелево затруднено в обе стороны из-за двух серьёзных ДТП. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
Так, на выезде из города 2 автомобиля столкнулись с бензовозом. С последствиями аварии работают сотрудники реанимации и пожарные. Въезд также парализован в связи со столкновением двух "Газелей" и двух Renault.
Автомобилисты отмечают, что путь от Кировска до Разметелево растянулся на час.
Ранее мы сообщили о том, что ночью иномарка насмерть сбила женщину в центре Петербурга.
Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург
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